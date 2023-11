‘Unica’, la versione di Ilary sulla fine dell’amore con Totti: “Mi ha detto: ‘smetti di lavorare’”

Ilary Blasi ricostruisce tutte le tappe del tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, fino alla separazione dopo 20 anni d’amore

ROMA – La versione di Ilary Blasi sul divorzio più chiacchierato d’Italia arriva su Netflix con il docufilm ‘Unica’. Piange, si commuove, ma soprattutto racconta: Blasi ricostruisce, dal suo punto di vista, tutte le tappe che l’hanno portata a separarsi da Francesco Totti, compagno di vita per vent’anni, sposato in diretta su Sky nel 2005, nella Chiesa dell’Aracoeli. Tutto finito con un’esplosione di gelosia (“per un caffè”, giura lei) e il tradimento con l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi. Tradimento negato fino all’ultimo.

TOTTI CONTROLLA IL TELEFONO DI ILARY

Tutto inizia, racconta la conduttrice, quando, dopo una cena ai Parioli con degli amici, Totti la chiama da parte insieme alla sua storica amica, la parrucchiera Alessia Solidani. Lì, l’ex bandiera romanista squaderna messaggi privati screenshottati, in cui le due si accordano per vedere un misterioso ragazzo a Milano. “Un caffè”, solo un caffè, ribadisce Blasi nel corso di ‘Unica’. Niente di torbido, assicura, con quest’uomo “dalla vita particolare”. Ma per Totti è la fine di un amore: non si fida più, è geloso, non ha più fiducia nella moglie, al cui telefono aveva accesso disponendo di tutti i codici.

“MI HA CHIESTO DI SMETTERE DI LAVORARE”

Durante la crisi, avvenuta anche negli anni in cui Totti ha detto addio al calcio (“un momento buio”), Totti cerca di ricucire il legame con la moglie dettando delle condizioni: “Non devo vedere mai più la mia amica Alessia, devo cancellarmi dai social e smettere di lavorare“, spiega la conduttrice, che poi chiosa: “Ho scelto me”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it