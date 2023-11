“Ti faccio fare la fine di Giulia”: 18enne arrestato ad Aosta dopo le minacce alla ex

La situazione era “fuori controllo”, dicono i militari

AOSTA – Vessazioni, pedinamenti, minacce alla ex fidanzata. Per questo, ieri i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Aosta hanno arrestato un ragazzo di 18 anni di Aosta, che si trova ora in carcere a Brissogne. Lei, più giovane di qualche anno, già durante la relazione aveva subito vessazioni psicologiche, minacce e violenze, fino a quando la ragazza ha deciso di interrompere il rapporto. Da qui, una serie di messaggi minatori, fino ai pedinamenti davanti alla scuola di lei e agli appostamenti alla fermata dell’autobus. Poi la minaccia diretta, e quella frase: “Ti faccio fare la fine di quella là”, con un esplicito riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin.

La famiglia della ragazza, a questo punto, si è rivolta ai carabinieri. La situazione -scrivono i militari in una nota- era “fuori controllo”. Da qui la denuncia, le indagini immediate, le comunicazioni all’autorità giudiziaria fino all’arresto nei confronti del ragazzo. Rintracciato nella sua abitazione, è ora in carcere. Il fascicolo dell’indagine è affidato al sostituto procuratore Manlio D’Ambrosi.

