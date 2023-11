Fiano Romano:25 novembre | “Las Mariposas”, il mosaico realizzato da Giovanni Battista Rea e i bambini e le bambine della Scuola Primaria

“Un’alleanza preziosa tra Comune, Scuola e Famiglia contro la violenza sulle donne”

Fiano Romano – Le iniziative iniziate nella giornata di ieri, di Luce sui nostri Passi, il progetto ideato e promosso dall’Amministrazione Comunale di Fiano Romano e che persegue l’obiettivo di sensibilizzare le persone alle problematiche relative alla disparità di genere, hanno visto la partecipazione di centinaia di bambine e bambini insieme agli Amministratori comunali e alla Consigliera Metropolitana Manuela Chioccia.

È stato inaugurato il mosaico “Las Mariposas” in ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio realizzato dall’artista Giovanni Battista Rea con la collaborazione degli studenti delle 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐕 della Scuola Primaria. Sono intervenuti: Letizia Aversano, Referente Area Minori del Comune, Daniela Librandi, Dirigente Scolastica IC Fiano, Francesca Martella, Consigliera con incarico alla Cultura e Pari Opportunità, Mattia Gianfelice, assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, il Sindaco Davide Santonastaso e laConsigliera Metropolitana Manuela Chioccia. Al Parco delle Rimembranze, invece, è stato piantato un acero rosso alla presenza delle classi terze della scuola Secondaria di I grado, <<un albero come simbolo della vita che continua – Francesca Martella, Consigliera alla Cultura e pari opportunità – e di speranza di una società più rispettosa delle differenze>>.

Il Sindaco Santonastaso e la Consigliera Chioccia si sono confrontati con i bambini e le bambine che hanno partecipato all’iniziativa. Diversi sono stati i temi che sono emersi e nella totalità degli argomenti affrontati la parola più ricorrente è stata diversità in tutte le sue declinazioni. Una diversità pronta a rispettare e a far rispettare l’unicità di ogni persona. Ma si è parlato anche della grande attenzione verso la scelta del linguaggio, come strumento di pace, da utilizzare anche e soprattutto in tutte quelle situazioni dove non si è d’accordo, dove il confronto rischia di diventare area di scontro. Alle ore 17:00, presso il Palazzetto dello Sport di Fiano Romano, si è giocata la partita di calcio “UNITI CONTRO LA VIOLENZA” dove le squadre, classe 2016, delle due società calcistiche di Fiano Romano (A.S.D. Fiano Romano e ProFiano) si sono unite in squadre miste in un torneo di beneficenza a sostegno delle donne vittime di violenza. La manifestazione è stata accompagnata dalla coreografia del gruppo agonistico e pre-agonistico dell’Ass.ne “Ritmica Feronia”. I fondi ricavati (attraverso donazione spontanea) sono stati devoluti alle donne vittime di violenza del “Centro Antiviolenza del Consorzio Valle del Tevere “Progetto Galassia”.

<<Oltre alle iniziative messe in atto per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha dichiarato il Sindaco Davide Santonastaso – abbiamo deciso di proporre alle scuole un percorso di sensibilizzazione, formazione e di smantellamento degli stereotipi di genere. Il compito delle Istituzioni, della Scuola e delle Famiglie, in un’alleanza preziosa, è quello di creare le condizioni sociali per agire con consapevolezza, educando alle differenze e al rispetto. Un altro mondo è possibile, per i nostri figli e per le nostre figlie che in questo smarrimento e dolore diffuso non devono rassegnarsi ad una condizione che appare irreversibile. Così non è e, come Amministrazione, vogliamo essere parte attiva di un cambiamento culturale, urgente e necessario. Non c’è più tempo>>.