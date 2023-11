Cina, l’epidemia di polmonite nei bambini preoccupa l’Oms

L’Organizzazione ha richiesto informazioni epidemiologiche e cliniche su quanto sta accadendo nel Paese

ROMA – Un aumento di malattie respiratorie e la comparsa di numerosi focolai di polmonite nei bambini in Cina hanno spinto l’Oms a presentare una richiesta ufficiale per informazioni dettagliate su quanto sta accadendo nel Paese. In una conferenza stampa tenutasi il 13 novembre scorso, le autorità cinesi hanno attribuito questo aumento alla revoca delle restrizioni per il Covid-19 e alla circolazione di agenti patogeni noti, come l’influenza, il micoplasma pneumoniae (un’infezione batterica comune che colpisce tipicamente i bambini più piccoli), il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19).

