Udienza con Papa Francesco per i Comuni del cratere del sisma, Sinibaldi: “immensamente grati al Pontefice per la costante vicinanza alle nostre terre”

La dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, a margine dell’udienza privata dei Comuni e delle Province del cratere del sisma con Papa Francesco:

“E’ stato particolarmente emozionante oggi ricevere l’abbraccio di Papa Francesco per tutto il cratere del sisma 2016. L’udienza, alla quale abbiamo partecipato insieme alla delegazione del Lazio – composta, tra gli altri, dal Prefetto Pinuccia Niglio, dal Commissario Straordinario al Sisma Guido Castelli, dai Sindaci, dal Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, dal Vescovo S.E.Mons. Vito Piccinonna, e dagli assessori regionali del Lazio Roberta Angelilli e Manuela Rinaldi – è l’ennesimo segnale di vicinanza e conforto che il Santo Padre ha voluto riservare alle terre del centro Italia che hanno bisogno di tenere le luci accese per poter alimentare le speranze delle proprie popolazioni in un futuro migliore. Immensamente grati a Papa Francesco che non ha mai smesso di interessarsi alle sorti dei Comuni del cratere”.