Rieti: Allo stadio Raul Guidobaldi le prove tecniche per l’omologazione World Athletics

Prima il sopralluogo del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell’Assessore Chiara Mestichelli e del Presidente Fidal Stefano Mei

Il 23 Novembre il Sindaco Daniele Sinibaldi, l’Assessore allo Sport Chiara Mestichelli e il Presidente della Federazione Italiana Di Atletica Leggera Stefano Mei hanno effettuato un sopralluogo alla rinnovata pista di atletica dello stadio Raul Guidobaldi. A seguire sono state effettuate le prove tecniche necessarie per ottenere l’omologazione dalla World Athletics, il massimo livello di certificazione previsto e di cui si possono vantare solo cinque impianti in Italia, e che non era mai stato ottenuto in passato. Una volta ottenuta questa omologazione gli uffici comunali preposti potranno immediatamente provvedere al collaudo e restituire questo importante patrimonio all’attività sportiva agonistica.

LE DICHIARAZIONI

Il Sindaco Daniele Sinibaldi: “sono certamente felice per quanto fatto fino ad ora, con la prossima riconsegna alla città di un impianto che è una eccellenza a livello europeo. Per dirmi soddisfatto vorrei che potesse essere dotato di una nuova seconda tribuna e vedere rinnovata la zona allenamenti. Anche per questo ho invitato l’Assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo a visitare prossimamente il nostro stadio dell’atletica. Abbiamo fatto molto con le nostre risorse, come dimostra non solo quanto realizzato al Guidobaldi, ma come testimoniano anche i prossimi investimenti sui campi da tennis e sul completamento della piscina e del Pala Cordoni, ma vogliamo fare ancora di più”.

L’Assessore allo Sport Chiara Mestichelli: “sta per tornare più performante che mai un impianto comunale che è il nostro fiore all’occhiello. L’Amministrazione ha concentrato energie importanti per il suo ammodernamento ed efficientemento. Grandi sono gli obiettivi, come saranno grandi le attività che saranno organizzate e la risonanza che avrà il Guidobaldi a livello nazionale e internazionale”.

Il Presidente Fidal Stefano Mei: “Il Raul Guidobaldi è uno stadio per l’atletica, vivo tutto l’anno. L’atletica è la base di tutti gli sport, quindi vedremo in questo impianto allenarsi sì gli atleti dell’atletica leggera, ma anche quelli dello sci, del tennis, e di tutti gli sport per svolgere la preparazione atletica. Un campo di atletica è un presidio di salute, e la valenza sociale dell’atletica si è scoperta ancora di più durante il covid, quando non c’era altro modo per fare attività sportiva. Rieti, tra tutti i campi di atletica, è quello che ci sta più nel cuore, perché è vicino a Roma ma è lontano dal caos della capitale, ha un impianto che è sempre stato di livello altissimo, la società Andrea Miliardi è costantemente tra il primo ed il secondo posto delle classifiche nazionali, l’Amministrazione ha sempre dimostrato di tenere alla parte sociale che l’atletica rappresenta, quindi noi della Federazione non possiamo che essere felici della rinascita di questo campo. Nel 2024 ci saranno i Campionati d’Europa, ci saranno sicuramente atleti che vorranno venirsi ad allenare qui prima delle gare, nel 2026 ci saranno proprio qui al Guidobaldi i Campionati Europei under 18, e la città di Rieti oltre che strategica sarà protagonista assoluta dei prossimi anni dell’atletica leggera”.