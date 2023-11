Al 112 è giunta una sola telefonata da parte di un cittadino di Vigonovo che ha riferito di un’ accesa lite tra una coppia di giovani

Con riferimento alle notizie apparse sugli organi d’informazione relative ai fatti di Venezia,

si precisa che presso l’utenza 112 è giunta una sola telefonata da parte di un cittadino di

Vigonovo che ha riferito di un’ accesa lite tra una coppia di giovani con un’aggressione fisica

ai danni della ragazza, a cui ha assistito dal balcone della propria abitazione.

Si esclude categoricamente che siano pervenute sull’utenza 112 ulteriori segnalazioni

inerenti al fatti in questione ed è destituita di ogni fondamento la notizia di un

fascicolo/ indagine della Procura della Repubblica di Venezia in merito alla telefonata del

cittadino di Vigonovo.

Quest’ultimo non era stato comunque in grado di indicare il numero di targa

dell’autovettura e concludeva la telefonata segnalando che la coppia era risalita a bordo

della stessa e si era appena allontanata.

” contenuto della telefonata, corredato di registrazione audio, è stato messo a disposizione

dell’Autorità giudiziaria non appena appresa la notizia della scomparsa della ragazza,

essendo risultata, a quel punto, collegata con la vicenda.

Nel mentre l’operatore della Centrale riceveva la segnalazione di cui sopra, perveniva una

ulteriore richiesta d’intervento per una rissa all’interno di un bar, in relazione alla quale

disponeva l’invio sul posto di un’autoradio in servizio di pronto intervento. Nelle stesse

circostanze di tempo, l’altra autoradio disponibile era stata già impegnata per una lite

occorsa a seguito di un incidente stradale.

Saranno comunque avviati a cura dell’Arma tutti gli approfondimenti necessari per

verificare la correttezza delle procedure operative seguite.