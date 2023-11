Ok unanime al Senato, il ddl contro la violenza sulle donne è legge: ecco cosa prevede

157 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. Lungo applauso e senatori in piedi dopo il voto finale

ROMA – È legge il ddl per il contrasto della violenza sulle donne e domestica. Il testo, che porta la firma della ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella, è stato approvato in via definitiva dall’Aula del Senato con un voto all’unanimità (157 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti). Lungo applauso e senatori in piedi dopo il voto finale. Il disegno di legge, arrivato dalla Camera con alcune modifiche rispetto al testo del Governo, rafforza le norme del Codice Rosso per la tutela delle vittime di violenza e un rafforzamento delle norme di prevenzione (ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento).

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it