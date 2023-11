Euro 2024, nessun miracolo per l’Italia che va in quarta fascia

Non era mai successo, nè agli Europei nè ai Mondiali. La Nazionale è 19esima su 24

ROMA – Con i risultati dei match di qualificazione di ieri (la Croazia ha battuto l’Armenia 1-0), l’Italia è ufficialmente in quarta fascia nel sorteggio per la fase finale degli Europei in Germania dell’anno prossimo. Non era mai successo, nè agli Europei nè ai Mondiali. L’Italia è 19esima su 24. La prima fascia è su un altro pianeta, al momento: la Francia di Deschamps, la Spagna, il Portogallo, l’Inghilterra, la Germania e il Belgio. In seconda e terza fascia il livello si avvicina a quello della Nazionale di Spalletti: la Danimarca semifinalista 2021, poi Ungheria, Albania, Austria, Romania e Turchia. Un livello più in basso la Croazia semifinalista mondiale e l’Olanda, poi Scozia, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca. I campioni in carica, dunque, partono dal fondo. Con l’Italia ci sono la Svizzera e la Serbia, poi le tre selezioni che usciranno dai play-off a marzo.

