Presentazione dell’Associazione Ambientalista Tutela Animali Ambiente “AATAA Turano 4 Settembre” di Colle di Tora

Facendo seguito al precedente comunicato del 10 novembre la scrivente ValTurano Terra Nostra non può che prendere atto con soddisfazione della conferma dell’evento e del programma definitivo relativo alla presentazione dell’Associazione Ambientalista Tutela Animali Ambiente “AATAA Turano 4 Settembre” che avverrà a Colle di Tora, via Salvo Parodi 104, sabato prossimo 25 novembre alle ore 14,30.

Grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata tra l’ormai storica “Casa del Direttore” presieduta da Laura De Sanctis e la giovanissima Associazione fondata nel marzo di quest’anno da Amedeo Federici, che ora ne ricopre la carica di presidente, l’evento avverrà nella splendida location della “Casa” ubicata sulle sponde del Lago Turano.

E la Valturano Terra Nostra, particolarmente sensibile a quanto stanno facendo queste associazioni che operano sul territorio, prende favorevolmente atto della proficua collaborazione esistente pure con le attività economiche del luogo, prima fra tutte il “Turano Market” di Anna Rita Pani, la “Volpe trek” di Ilaria Costa che si occupa essenzialmente di escursionismo ambientale, l’esercizio commerciale “La Volpe” che fanno ben sperare per il futuro del paese e della Valle.

Oltre agli interventi dei responsabili delle associazioni organizzatrici, è prevista un’interessante lettura di brani dalla fiaba “La Volpe e l’Artista” a cura della guida ambientale escursionistica Ilaria Costa mentre al termine del convegno seguirà una degustazione di prodotti tipici locali.

Tutti insieme, quindi, per sostenere l’associazione AATAA Turano 4 Settembre, la prima sul territorio che tutela gli animali nella Valle ma che ha anche cura dell’ambiente, degli amici alberi che impreziosiscono il territorio stesso; un’associazione che tutti hanno il dovere di tutelare e di rispettare nonché di evidenziare in una giornata che porterà al confronto tra tutti i presenti grazie pure alle testimonianze di chi ogni giorno si dedica a fare del bene in questi settori.

L’Associazione che si presenta ufficialmente ora è nata da un impegno di alcuni cittadini scaturito proprio il 4 settembre dello scorso anno, quando si verificò un episodio delinquenziale e violento: l’impiccagione in pieno giorno a Colle di Tora di un innocuo cane chiamato Orsetto, fino ad allora accudito da un volontario. E la cosa grave che fece prendere a un gruppo di persone la decisione di dover fare qualcosa, fu che quell’incivile e grave episodio passò nella più completa indifferenza, nel silenzio più assordante, fatto che ha pertanto portato le persone che erano rimaste scosse per l’accaduto a fondare l’ AATAA proprio allo scopo di proteggere gli animali e non solo, con in prima linea anche il verde e la natura, ponendosi anche come obiettivo primario la realizzazione di un serio e affidabile rifugio per gli animali in difficoltà, mentre nel frattempo ha in programma di effettuare ricoveri e stalli definitivi in un’area privata.