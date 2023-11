Montagna, arriva il francobollo per celebrare i 70 anni dell’Unione Comuni montani

Settanta fa nasceva l’Unione nazionale dei Comuni, delle comunità e degli enti montani: è stato creato un apposito francobollo per celebrare la ricorrenza

ROMA – Un paesaggio montano, con alcune persone che si tengono per mano, in armonia con la natura, ma anche un impianto idroelettrico e uno eolico, per mettere in luce le potenzialità delle Terre Alte. Nel 70esimo anniversario della fondazione dell’Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, delle comunità e degli enti montani ha un suo francobollo celebrativo: è stato presentato oggi a Roma. Il 20 novembre 1952 gli amministratori di 241 Comuni e di 26 Province della montagna italiana, radunatisi a Roma dopo un primo incontro preparatorio svoltosi a Firenze a ottobre, fondarono l’Uncem.

L’emissione del francobollo chiude l’anno del “settantesimo”, che “non è stato un compleanno, ma una occasione forte e bella lunga 365 giorni per ragionare sul futuro dei territori e delle autonomie” dice Giovanni Barocco, consigliere nazionale dell’Uncem ed ex consigliere regionale della Valle d’Aosta. Barocco conclude: “Questo francobollo è un segno di attenzione delle Poste italiane per le montagne dello Stivale”.

