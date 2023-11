Festa dell’Albero nel Parco dei Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “Grande sinergia tra le istituzioni e la scuola, per sensibilizzare le nuove generazioni”

Quella di oggi è stata la “Giornata nazionale degli alberi”, istituzionalizzata nell’art. 104 della legge forestale del 1923. L’obiettivo della giornata è quello di metter in risalto l’importanza del patrimonio arboreo e di valorizzare ancor di più il ruolo fondamentale che ricoprono boschi e foreste, soprattutto alla luce delle nuove emergenze ambientali. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, nel suo importante compito di salvaguardia del polmone verde più grande del Lazio, con tante varietà arboree, è stato presente con il suo personale in diversi eventi, nel festeggiare questa giornata coinvolgendo le nuove generazioni nei Comuni di Subiaco, Filettino e Trevi nel Lazio. “Per festeggiare al meglio questa giornata sottolineando il suo importante significato educativo –ha commentato il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- si è creata una bellissima sinergia tra il personale del Parco con i guardiaparco, i carabinieri forestali del territorio, i sindaci, gli amministratori comunali ed i dirigenti scolastici, il tutto contornato dal grande entusiasmo e curiosità dei bambini che hanno avuto in dono un gadget del Parco”. I carabinieri forestali hanno messo a disposizione le piantine, che successivamente sono state messe a dimora dai bambini. Il commissario Foppoli, ha presenziato a Subiaco insieme al Sindaco Domenico Petrini ed altri amministratori locali, alla manifestazione organizzata presso l’asilo “Maria Immacolata”, dove si sono riuniti tutte le scuole materne con circa 120 bambini. Una grande festa, dove le maestre hanno presentato i lavori delle loro classi con cartelloni e disegni, e che ha visto l’albero come protagonista e la natura che deve essere protetta. “Un grande ringraziamento -ha continuato Foppoli- è rivolto alle dirigenti scolastiche per la loro attenta e premurosa collaborazione. Questa festa rappresenta un’occasione privilegiata per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente, sensibilizzando le nuove generazioni al rispetto della natura”.