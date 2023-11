ESCLUSIVA, Massimiliano Esposito: “Lazio un’incognita, rispecchia il suo allenatore”

Massimiliano Esposito, ex centrocampista offensivo che in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Reggiana, Lazio, Napoli, Brescia e Ternana, è intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it per parlare di Serie A e Serie B. In questo particolare estratto dell’intervista, Esposito ha parlato del rendimento e dei possibili obiettivi stagionali della Lazio di Maurizio Sarri, squadra che definisce “un’incognita”.Rispetto alla passata stagione, la Lazio vive un campionato un po’ in chiaroscuro: cosa ne pensi della squadra di Sarri?

“La Lazio è un’incognita. A mio parere rispecchia un po’ il proprio allenatore. Sarri è sempre stato lì per spiccare il volo, poi però per un motivo o per l’altro non ci riesce. Le sue squadre gli somigliano, si può prendere ad esempio anche quanto fatto al Napoli. Tanti complimenti, ma alla fine poche cose concrete. Ha attraversato anche un periodo di contestazione e di scarso feeling con la società e lo spogliatoio. Adesso è tornato un po’ di sereno nell’ambiente Lazio, ma non credo che la squadra possa finire tra le prime cinque del campionato”.

