È morta l’attrice Anna Kanakis, fu eletta Miss Italia nel 1977 a 15 anni

È morta a 61 anni l’attrice ed ex modella Anna Kanakis: venne eletta Miss Italia a 15 anni, fu la prima ad essere eletta così giovane

ROMA – Aveva 61 anni ed è morta ieri a Roma Anna Kanakis, attrice ed ex modella aveva 61 anni. La sua carriera partì dalla sua elezione a Miss Italia, nel lontano 1977, quando aveva solo 15 anni. Fu la prima ragazza ad essere eletta ad un’età così giovane dopo una modifica del regolamento. Quattro anni dopo, nel 1981, partecipò a Miss Universo e poi diventò una modella. Poi è arrivata la carriera da attrice (che conta quasi trenta tra film e fiction) e anche, per un breve periodo, l’impegno politico: fu responsabile nazionale Cultura e spettacolo dell’Unione democratica per la Repubblica (Udr), il partito fondato da Francesco Cossiga.

GIOVEDÌ I FUNERALI

A dare l’annuncio della morte è stato il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro.Figlia di padre greco, nativo di Creta, ingegnere, e di madre originaria di Tortorici (nella parte messinese dei Nebrodi) avvocato, Anna Kanakis venne eletta Miss Italia nel settembre 1977 a Sant’Eufemia d’Aspromonte.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it