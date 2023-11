Cosa è la Bellezza ? per MAMA è un opinione !

Appena inaugurato a Napoli il MAMA Beauty Club ed è già un must

Ti svelo un segreto!

I napoletani nei giorni scorsi si sono svegliati e andando al lavoro non hanno potuto fare a meno di notare dei cartelli giganti su cui era raffigurata una stupenda ragazza dagli occhi azzurri che sussurrava “Ti svello un segreto !”. Alla fine l’attesa è terminata ed il segreto è stato svelato: l’inaugurazione del Beauty Club MAMA nella centralissima Via dell’Epomeo n° 413. Nel cuore di Napoli il Centro estetico è nato già grande ed è il luogo dove la Bellezza (quella con la B maiuscola !) è di casa, aiutata dalle più innovative tecnologie che la scienza offre e dove la tecnica incontra la salute con l’obiettivo di praticare trattamenti integrati di estetica di base e avanzata viso/corpo, nonché di medicina estetica di cui il responsabile sanitario è la dottoressa Roberta Onda. Il centro infatti coadiuva i servizi ed i trattamenti estetici con la medicina estetica ed è questo proprio il valore aggiunto di questa nuova modernissima struttura. Maria Esposito e Cira Medio così presentano la loro iniziativa: «Il nostro obiettivo nasce dalla volontà di valorizzare la bellezza che è propria di ogni individuo e saremo noi che faremo scaturire da ogni persona la massima espressione della sua bellezza unendo la tecnologia dell’estetica avanzata alla medicina estetica con il dichiarato scopo di valorizzare la soggettivava bellezza di ogni individuo».

Dunque per poter definire con una sola parola il concetto astratto di Bellezza potremo dire che è una “Opinione”, nel doppio senso che è sia l’opinione che abbiamo interiormente di noi stessi, che quella che hanno gli altri di noi nei nostri rapporti sociali. Il Centro è contornato da una loggia che riproduce un giardino tropicale, che mette un senso di pace e tranquillità e dove ci si sente subito a casa propria a seguito dell’accoglienza che crea un’atmosfera rilassante, che ti mette subito a tuo agio, in attesa di essere coccolato dai vari trattamenti che vengono effettuati da mani esperte, da preparati professionisti nelle numerose cabine attrezzate. Il giorno dell’inaugurazione sin dalla mattina ha visto la partecipazione di oltre 500 persone che sono state intrattenute dal DJ-Set Jessica Ferrara di Radio Club 91. Ospite d’eccezione è stata la ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta per la quale la bellezza: « è qualcosa che si interiorizza, quando la mattina ti svegli e ti guardi allo specchio, la bellezza vera è come ti senti dentro, la bellezza esteriore svanisce presto mentre quella che si racchiude in ognuno di noi resta per sempre», questo concetto espresso da una reginetta della televisione è molto profondo e lascia da pensare. Oggi si tende ad associare la bellezza esteriore alla virtù, anche perché i giornali esaltano la bellezza estetica in ogni aspetto (come nella pubblicità !), facendo credere che sia necessaria per ottenere successo e raggiungere la felicità.

Concludono il loro pensiero Maria Esposito e Cira Medio :« nel nostro Centro Beauty ClubMAMA siamo in grado di creare protocolli personalizzati in cui le più moderne tecnologie si intersecano con la medicina estetica per valorizzare una bellezza autentica e naturale», ed è proprio questo che tutte le donne e gli uomini desiderano: avere un aspetto gradevole senza far trapelare come si è raggiunto quel risultato. Il nome MAMA è stato scelto proprio per quel senso di fiducia che sprigiona la parola: chi può consigliarti meglio di MAMA ? Tanti i trattamenti, i consigli, i trucchi che il Centro offre, per fare un esempio: “Morpheus“, un’innovativa tecnologia che permette di ottenere risultati sorprendenti in termini di tonificazione e lifting dei tessuti del viso e del corpo, combinando le tecnologie del laser frazionato con quelle della radiofrequenza.”Morpheus” è un macchinario rivoluzionario che permette di intervenire su una vasta gamma di inestetismi, tra cui rughe, macchie cutanee, smagliature, cellulite e adiposità localizzate, i risultati di Morpheus sono visibili già dopo le prime sedute e si mantengono nel tempo. Il macchinario, infatti, sfrutta la potenza della radiofrequenza frazionata con aghi rivestiti in oro per stimolare la produzione di collagene e di elastina, che sono le proteine responsabili della tonicità e dell’elasticità della pelle. La radiofrequenza, invece, agisce in profondità, riscaldando i tessuti e stimolando il metabolismo. Il progetto creativo e comunicativo del Mama Beauty Club è stato realizzato da M4 Associati in collaborazione con Wellness World e GMC Medical, che si occupano della creazione di Beauty Clinique in tutta Italia. La mission di MAMA è quella di migliorare l’autostima e la percezione di benessere generale, nel senso di “stare bene” innanzitutto con noi stessi, cosa questa che si può raggiungere solo attraverso una consulenza personalizzata e integrata da parte di specialisti altamente qualificati. Inoltre la filosofia che è alla base del Centro è quella di celebrare la bellezza naturale di ognuno piuttosto che cambiarla, con trattamenti che mirano a migliorare e a sottolineare l’unicità dell’individuo, che portano a risultati naturali che fanno sentire sicuri di se stessi e belli. Pertanto il concetto di bellezza non viene circoscritto a tutto ciò che è armonico e dà soddisfazione alla vista, ma la bellezza è intesa come qualcosa di più profondo che dona compiacimento a tutti i sensi e non si limita a soddisfare la sfera fisica, ma invade anche la nostra anima. Il mistero è stato quindi svelato: presentare il segreto della bellezza.

Harry di Prisco