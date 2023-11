Con “TRE”, un momento coinvolgente alla Porta del Parco

Subiaco, Un momento di condivisione culturale, patrocinato dal Parco dei Monti Simbruini

Emozionante e coinvolgente la presentazione del libro “TRE” a cura dell’autore il giornalista, scrittore Roberto Di Sante, che si è svolta presso la “Porta del Parco” a Subiaco e che ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico. L’evento è stato patrocinato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, e dal Comune di Subiaco . Di Sante torna dopo il successo entusiasmante di “Corri. Dall’Inferno a Central Park” un racconto autobiografico sulla depressione, e che trova nella corsa la spinta vincente per uscirne fuori combattendo e vincendo, proprio come si fa correndo contro il cronometro e provando a superare se stessi. “TRE” è un romanzo che in un certo senso prosegue la storia iniziata con CORRI, e mostra una nuova caduta e rinascita che passa per l’amore, ma non solo. Prosegue il racconto di Aldo Amedei, protagonista di CORRI: “….Il destino lo ha messo di nuovo al tappeto. Lui si rialza, ma i giorni e le notti non hanno più sapore. Allora prova a ridargli un po’ di sale aprendo un cassetto, cercando amore tra vecchie pagine macchiate di caffè e magia. Ma inciampa in un numero. Che fa male e bene. E poi ancora male. Un aereo lo aspetta, ma sa che non può più scappare. Il tempo delle scelte è scaduto, non gli resta che confessare. Tutto, prima che cali il sipario. Il viaggio di Aldo sembra finito, ma invece è appena iniziato. Attaccato allo straccio di un sogno, nella speranza diventi un vestito leggero e profumato…” . “E’ stata una bella iniziativa –ha commentato il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- dalla voce dell’autore sono state trasmesse grandi sensazioni , un successo editoriale che regala emozioni dalla prima all’ultima riga. E’ con piacere che ho notato il grande coinvolgimento dei presenti, e ciò non può che far piacere sottolineandone la riuscita della manifestazione”. Un evento entusiasmante, che mostra l’altro aspetto dell’area verde più grande del Lazio, cioè quello di vivere nella comunità del Parco attraverso momenti di condivisione culturale, come quello di sabato, con la presentazione di libri, conoscerne gli autori e restare piacevolmente coinvolti dalla loro storia.