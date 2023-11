Sciopero generale, Landini: “Venerdì stop trasporti di 4 ore”. Meloni: “Precettazione scelta condivisa”

“Siamo in presenza di un atto mai avvenuto nella storia del nostro Paese dal dopoguerra in poi”

ROMA – “C’è una ragione in più oggi per confermare lo sciopero. Con la precettazione si mette a rischio chi deciderà di partecipare allo sciopero con sanzioni economiche e penali. La nostra valutazione quindi è a tutela dei lavoratori”, dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa sullo sciopero generale proclamato per venerdì insieme alla Uil. Precettazione che incontra il consenso della premier: è stata “una scelta condivisa, sulla base dlle indicazioni del garante”, dice Giorgia Meloni, lasciando la mostra su Tolkien alla Gnam.

