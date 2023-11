ARGOS Associazione Forze di Polizia – A Scuola con Legalità – “Percorso Buone Azioni”

A scuola con Legalità percorso “Buone Azioni”

Grande successo di A Scuola con Legalità dell’Associazione Argos Forze di Polizia, quale prima tappa del percorso delle “Buone Azione” dedicato alle scuole e alla legalità.

Buona la prima , lo scorso 10 novembre presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Bagnera” plesso Gattuso di Roma, si è svolto l’evento dedicato agli alunni delle quarte. Dopo i saluti istituzionali del Presidente e Vice Presidente Nazionale Argos Associazione Forze di Polizia, Guerrisi e Zilli, un breve video di presentazione delle attività svolte dall’associazione.

Ha preso la parola l’Avv. Vittorio Palamenghi responsabile dell’Osservatorio Giustizia e Legalità dell’associazione Argos Forze di Polizia, una lezione di educazione civica a misura di bambino, dove c’è stata molta partecipazione e interazione dei giovani studenti.

Successivamente l’intervento di Andrea Fellegara sui pericoli della rete come comportarsi cosa fare e non fare, interagendo con tutti gli studenti presenti nel teatro, molto apprezzato dal corpo docente presente, di seguito l’intervento del Dirigente Scolastico la Prof.ssa Agata Petruccelli la quale si è complimentata con tutti per la lodevole iniziativa.

Infine tanto attesi da tutti i bambini e non solo, le unità cinofile della Guardia di Finanza del Gruppo A.T.P.I. di Roma, i quali Finanzieri hanno fatto da prima la lezione teorica e di seguito nel piazzale della scuola la lezione pratica operativa dei cani Antidroga della Guardia di Finanza. Un ringraziamento particolare al Comandante Provinciale di Roma Generale di Brigata Gavino Putzu per aver da subito aderito alla lodevole iniziativa, mettendo a disposizione militari competenti, esperti, suscitando apprezzamento da tutto il corpo docente, emozionando tutti i giovani studenti presenti.

Successivamente vi saranno altre tappe del percorso delle ” Buone Azioni ” dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia A Scuola con Legalità.

Tanti i pensieri messaggi per le Forze dell’Ordine da parte degli alunni della 4 C.

Foto di : Francesco Lenti