Riunione Commissione Sanità, Grillo-Purificati: “incontro utile. Apprezziamo disponibilità a dialogo da parte della ASL Rieti”

Si è tenuta questa mattina una riunione della Commissione Consiliare 4 – Sanità, sicurezza, assistenza sociale e lavoro – convocata dal Presidente Giovanni Grillo e dalla Vicepresidente Annacarla Purificati, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali, salute pubblica Giovanna Palomba e del Direttore Sanitario della ASL Rieti Angelo Barbato.

“E’ stato un incontro proficuo nel corso del quale abbiamo apprezzamento particolarmente l’atteggiamento del Direttore Sanitario Barbato volto all’ascolto delle istanze della Commissione e improntato alla disponibilità al dialogo con i consiglieri. Non ci si è nascosti sulle problematiche del Pronto Soccorso che rimangono sempre sia quelle di tipo strutturale che di dotazione di personale. Ci è stato, però, comunicato l’ampliamento di circa 500mq del Pronto soccorso che comporterà l’allargamento della sala d’attesa e una riorganizzazione interna con la contestuale creazione di percorsi dedicati. La Commissione ha evidenziato quindi la necessità di prevedere percorsi dedicati con ingresso del caregiver familiare anche nel caso di pazienti anziani così come già avviene nell’ambito del progetto Tobia/Dama per le persone con disabilità. La proposta della Commissione è quella di raggiungere tale obiettivo riprendendo il progetto Anchise, realizzato in epoca pre-Covid, migliorandolo e potenziandolo. Continueremo a organizzare questo tipo di incontri con la ASL, che si dimostra finalmente disponibile e trasparente, nella convinzione che dal dialogo e dal confronto con l’Amministrazione comunale possano emergere anche soluzioni utili ai pazienti e alla cittadinanza”.