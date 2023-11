Rieti: Riunione Commissione Sanità, Palomba “incontro proficuo”

Importanti novità su Pronto Soccorso”.

Di seguito una dichiarazione dell’assessore alle politiche sociali e salute pubblica, Giovanna Palomba, a margine della riunione della Commissione Consiliare 4 – Sanità, sicurezza, assistenza sociale e lavoro – che si è tenuta questa mattina:

“Saluto con soddisfazione l’approccio costruttivo e la disponibilità della ASL di Rieti e del Direttore Sanitario Angelo Barbato che ha risposto all’invito della Commissione, recependo ogni istanza emersa dai consiglieri, e ringrazio il Presidente Giovanni Grillo per la sensibilità e l’attenzione mostrata verso un argomento tanto importante per il territorio. E’ stata una riunione utile nella quale è emerso un quadro puntuale della situazione, in particolar modo del Pronto Soccorso. Personalmente, tra le varie istanze, mi sono associata alle considerazioni del consigliere Purificati riguardanti l’ottimo riscontro che sta avendo il progetto Tobia per le persone con disabilità e ho tuttavia evidenziato la mancata ripresa, ad oggi, del progetto Anchise che individuava analoghi percorsi di assistenza da parte dei caregiver per gli anziani in condizioni particolarmente fragili. Ho sollecitato il Direttore Sanitario a riattivare quel progetto estendendolo all’intera categoria degli anziani che necessitano di supporto e assistenza da parte di familiari e amici durante le ore di attesa al Pronto Soccorso. Continuerò a monitorare personalmente l’evoluzione di queste tematiche e proposte”.