DIFESA: SARÀ PRESENTATO A GENOVA IL 16 NOVEMBRE IL PROGETTO “WOW” – WHEELS ON WAVES 2023-2025”

IL GIRO DEL MONDO A BORDO DEL CATAMARANO “LO SPIRITO DI STELLA” RIVOLTO A TUTTI I MILITARI CON DISABILITÀ DELLE FORZE ARMATE ITALIANE E STRANIERE

Saranno presenti il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Generale Carmine Masiello

Sarà presentato giovedì 16 novembre, alle ore 14.30, presso il “Salone Blu”dell’Acquario di Genova, il Progetto “WoW” – “Wheels on Waves” 2023-2025. Si tratta del giro del mondo del Catamarano “Lo Spirito di Stella” che vede salire a bordo militari con disabilità delle Forze Armate italiane e straniere.

Il catamarano partirà da Genova con destinazione Miami (USA) il mattino del 17 novembre dal Porto Antico.

Il progetto, fortemente voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, sarà presentato, su sua delega, dal Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, dal Dott. Andrea Stella, fondatore della Onlus “Lo Spirito di Stella” e dal Presidente di “Operazione WoW”, Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico della Nazionale di nuoto italiana, che il 2 febbraio 2019 è stato purtroppo vittima di un attentato che gli ha causato la paralisi degli arti inferiori.

Il progetto “WoW”, promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi Spa, la società in house del Dicastero, prevede un giro del mondo dei militari con disabilità appartenenti alle Forze Armate italiane e straniere che sono stati impegnati in missioni di pace e stabilità in diversi Teatri Operativi.

In particolare, le Forze Armate italiane partecipano all’iniziativa con gli atleti appartenenti al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), consentendo loro di vivere un’esperienza di mare e di vela e di vita, unica.

Il catamarano “Lo Spirito di Stella”, lungo ben 18 metri, è stato progettato proprio per garantire inclusione e accessibilità alle persone afflitte da qualsiasi tipo di disabilità.

