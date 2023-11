Confesercenti: Webinar gratuiti per le imprese

Contratti di rete, digitalizzazione, trasformazione tecnologica … sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati nel ciclo dei webinar gratuiti, che la Confesercenti sta organizzando per le aziende e per i manager che dovranno seguire le reti di impresa.

L’iniziativa è organizzata dal CAT regionale della Confesercenti, il centro di assistenza Tecnica alle Imprese del Lazio, nell’ambito del progetto “Reti di impresa e contratti di rete per le imprese di prossimità del terziario e del turismo del Lazio” con il contributo della Regione Lazio.

L’attività si svolge in modalità on line ed è completamente gratuito. Il percorso formativo ha l’obiettivo di far evolvere alcune componenti come la digitalizzazione e trasformazione tecnologica, accrescimento delle relazioni interne ed esterne alla P.A., organizzazioni del lavoro, acquisizione nuove competenze, valorizzazione e crescita del capitale umano. Per il calendario degli appuntamenti e modalità di collegamento, si può consultare la pagina web Reti di imprese, webinar gratuiti di supporto alle aziende e ai Manager di Rete. Al via il primo incontro il 10 novembre 2023 (confesercentiroma.it) o contattare la Segreteria della Confesercenti di Latina Via Eugenio di Savoia 5, al numero 0773.284550, mail. segreterialatina@confesercentilazio.com