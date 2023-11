Al Museo Storico della Fanteria di Roma, dal 19 novembre una settimana di novità per gli appassionati di Andy Warhol 

Black Week con costi ridotti del biglietto per la mostra Universo Warhol, curata da Achille Bonito Oliva e Vincenzo Sanfo,

e la presentazione del romanzo “Ho ucciso Andy Warhol”

Da domenica 19 a venerdì 24 novembre, al Museo Storico della Fanteria di Roma (Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9), sei giorni di novità per i visitatori della mostra Andy Warhol – Universo Warhol organizzata dalla società Navigare Srl e curata da Achille Bonito Oliva in collaborazione con Vincenzo Sanfo.

Si inizia domenica 19, con un doppio appuntamento, la mattina alle ore 11.30 e il pomeriggio alle 17.30, per la prima presentazione a Roma del romanzo Ho ucciso Andy Warhol (Massimo Soncini Editore) con l’autrice Giovanna Strano e il visual designer Paul Newman, ideatore della copertina del libro uscito in tutta Italia lo scorso settembre. In questa occasione, i visitatori della mostra potranno usufruire di uno speciale sconto del 40% sul prezzo di copertina del libro.

L’opera di Giovanna Strano si inserisce perfettamente nel concept dell’esposizione che, con oltre 250 opere di collezioni private, sviluppa un percorso tematico soffermandosi sulle numerose passioni del massimo esponente della Pop Art, condivise da una miriade di personaggi dello spettacolo, dell’arte, del cinema e della musica che negli anni ‘60 frequentarono Andy Warhol e la sua celebre Factory a New York, presente in mostra allestita in una riproduzione in scala reale.

Ho ucciso Andy Warhol, traendo spunto dall’attentato alla vita dell’artista, compiuto da Valerie Solanas nel 1968, ricostruisce con elementi di thriller e di giallo uno spaccato degli anni ‘60 e dell’ambiente di celebrità che entrarono in contatto con Warhol.

Altra novità da lunedì 20 a venerdì 24 per gli appassionati di Warhol sarà la Black Week, con una riduzione sul costo del biglietto di ingresso al prezzo speciale di 8 euro. L’iniziativa, che coinvolge tutto il circuito delle mostre in corso in Italia prodotte da Navigare Srl, è riferita esclusivamente all’acquisto del biglietto al botteghino della mostra.

Andy Warhol – Universo Warhol è realizzata con il patrocinio di Città di Roma. L’esposizione sarà aperta sino al 17 marzo i giorni feriali, con orario 9:30-19:30 e biglietto a 13 euro, mentre sabato, domenica e festivi ore 9:30-20:30 con biglietto a 15 euro. Biglietti online: www.ticketone.it. Informazioni e prenotazioni su www.navigaresrl.com