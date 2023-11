Grande partecipazione per la 20a edizione della Sagra del Fagiolone

Vallepietra, Foppoli: “Un prodotto d’eccellenza che rappresenta questo territorio, e che va tutelato con la Casa delle Sementi”

Una giornata all’insegna del buon cibo, del divertimento e iniziative volte alla conoscenza e valorizzazione delle tipicità locali, è questo lo scenario della 20a edizione della Sagra del Fagiolone di Vallepietra, che ha richiamato in questa domenica di novembre tanti visitatori. Da sempre a Vallepietra nel cuore del Parco dei Monti Simbruini , si pratica la coltivazione del fagiolone, detto anche “ciavattone” , insieme a tanti altri prodotti naturali. Si tratta di un prodotto genuino di eccellenza che ha contribuito ha promuovere e far conoscere questo territorio, rinnovandosi anche grazie ad eventi enogastronomici come la Sagra di oggi. La manifestazione riesce a coinvolgere l’intera comunità locale orgogliosa di questo prodotto unico del territorio. Presente all’evento il Sindaco Flavio De Santis, il consigliere regionale Flavio Cera, ed il commissario straordinario del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. “Proprio qui a Vallepietra-ha dichiarato il commissario Foppoli- è stata inaugurata una struttura importantissima, volta a tutelare e difendere la biodiversità. Si tratta appunto della Casa delle Sementi, che rappresenta un progetto, finalizzato al recupero e alla riproduzione delle risorse genetiche autoctone dell’area, tramite gestione partecipata. Un punto d’incontro per gli agricoltori del territorio interessati alla coltivazione delle varietà locali della Valle, tutelate dalla L.R. n. 15/2000: Fagiolo Cioncone, Fagiolina Arsolana, Fagiolo Regina di Marano Equo, Fagiolo Cappellette, Fagiolo Romanesco, Fagiolo Pallino, Fagiolone di Vallepietra e Mais Agostinella”. Si tratta di prodotti legati alla storia di questo territorio, che nascono dalla terra grazie al sapiente lavoro dei contadini”. A tal riguardo in questi giorni il Parco ha pubblicato un avviso finalizzato alla selezione di soggetti privati cui affidare la gestione della Casa delle Sementi, con annesso laboratorio per la pulizia, la vagliatura e conservazione dei semi, e di macchine e attrezzature per il miglioramento della coltivazione delle varietà locali della Valle dell’Aniene. https://db.parks.it/news/allegati/PRMSInov76504-all1.pdf