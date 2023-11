In migliaia a Roma per la manifestazione del Pd, Schlein: “Piazza del Popolo meravigliosa”

Attesi 175 pullman, 7 treni speciali, 150 volontari e volontarie mobilitati

ROMA – Presenza numerosa in Piazza del Popolo a Roma di militanti e cittadini per la manifestazione Pd, ‘Un futuro più giusto’. Secondo i dati forniti dal Nazareno ci sarebbero circa 50mila persone, quando ancora molte altre stanno arrivando con treni e pullman.

L’iniziativa mette al centro i temi di più stretta attualità, dalla manovra, al premierato e autonomia, fino, in particolar modo, ai conflitti in Ucraina e Medi Oriente.

BAGNO DI FOLLA PER SCHLEIN

Applausi scroscianti per Elly Schlein al suo arrivo. La segretaria dem si è concessa un breve bagno di folla prima di raggiungere il palco. “Piazza del Popolo è meravigliosa, guardate che partecipazione” le sue parole mentre con difficoltà cercava di raggiungere le transenne. Parole non casuali dal momento che piazza del Popolo si è veramente riempita di bandiere Pd e della Pace. Ad aprire il comizio, il padrone di casa, Roberto Gualtieri. “Grazie alla nostra segretaria per aver scelto Roma per questa bellissima manifestazione”, ha detto il sindaco.

GUALTIERI: PARTITO È UNITO, CARICATI DA BELLA PIAZZA

“Il Pd è unito. L’avversario è la destra. Le europee sono un test per la riscossa dell’Europa e del Paese ma con questa piazza ci arriviamo belli carichi. Uniti si vince”. Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri durante la manifestazione dem a Piazza del Popolo.

CONTE ARRIVA A PIAZZA POPOLO, ABBRACCIO CON SCHLEIN

Il presidente M5s Giuseppe Conte è arrivato alla manifestazione Pd a Piazza del Popolo. Conte, accompagnato dal capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, e da Roberto Fico, è stato accolto da un abbraccio della segretaria dem Elly Schlein. “Un grandissimo applauso alle altre forze politiche dell’opposizione che sono venute a trovarci”, ha detto la segretaria dem.

CONTE: QUI PER CONFERMARE DIALOGO, LAVOREREMO PER CONTRASTARE AZIONE GOVERNO

“Io sono per il campo giusto non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato con il Pd. Siamo due forze politiche ciascuna con la propria autonomia, quindi il dialogo serve a convergere sulle posizioni ma anche a segnare, qualche volta, qualche differenza“, dice Conte in piazza del Popolo a Roma. “E siamo qui- aggiunge-anche per confermare tutto il nostro forte dissenso e tutte le azioni di contrasto contro le politiche di questo governo. A partire dalla manovra economica che è assolutamente inadeguata, è una sciagura per il Paese. Questa è anche un’occasione per ribadire come con il Pd e le altre forze di opposizione disponibili lavoreremo per contrastare l’azione e le politiche sbagliate di questo governo”.

BONACCINI: APPLAUSO A DIRIGENTI PER AVER RIPORTATO PARTITO IN PIAZZA

“A tutto il gruppo dirigente va fatto un grande applauso per aver scelto di tornare in piazza. Una grande forza popolare non può stare rinchiusa ma deve stare fuori, tra la gente”. Lo dice il presidente dem, Stefano Bonaccini dal palco di piazza del Popolo.

BONELLI: QUI IN PIAZZA PERCHÉ NECESSARIO CONTRASTARE DESTRA

“Siamo qui perché tra tutta l’opposizione bisogna cercare delle convergenze politiche e programmatiche. Ma anche per impedire che la destra limiti il Parlamento e diminuisca i poteri del Presidente della Repubblica, è un fatto che non possiamo tollerare, una svolta autoritaria”. Così il deputato Angelo Bonelli dalla piazza del PD a Roma, che prosegue: “Siamo qui anche perché oggi di fronte al carovita e l’inflazione che causano l’aumento della crisi sociale bisogna trovare un minimo comun denominatore tra le opposizioni per dare una risposta ed evitare gli errori del passato che hanno consegnato il governo a una destra che sta mettendo in ginocchio il paese”. “Ma siamo qui anche perché è necessario parlare di pace. Quella pace che oggi è fortemente compromessa dai conflitti del mondo, e siamo qui oggi per ricordare che è necessario che anche l’Italia chieda con forza una tregua umanitaria a Gaza”, conclude.

