TRIONFO DELL’ITIS “M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” AL MAKER FAIRE 2023

All’inizio dell’anno scolastico l’Istituto Tecnico Industriale “M.O.V.M. Don Giuseppe Morosini” di Ferentino ha partecipato, per la prima volta, al Maker Faire di Roma, come maker, con uno stand nel quale gli studenti Bianchi Davide, Cicuzza Nicholas e Scarselletta Mattia hanno presentato il prototipo di una seminatrice automatica. Dopo il successo allo “Smart Project Omron” che è valso per due di loro il riconoscimento di un premio nella categoria ed il sesto posto a livello nazionale, gli studenti hanno conseguito un nuovo successo con la realizzazione pratica del macchinario, grazie, in particolar modo, all’intraprendenza dei proff. Martino Pasquale, Tropeano Girolamo e Varone Giuseppe.

Il macchinario permette la distribuzione di semi e terreno sopra dei contenitori allo scopo di ottenere la germinazione di piante varie. La sua prima visione al pubblico è avvenuta nel maggio scorso, a Roma, presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del merito nell’ambito, come detto, della sedicesima edizione del Trofeo Nazionale “Smart Project Omron”, alla quale hanno partecipato docenti e studenti frequentanti le classi terminali degli istituti secondari di Secondo Grado. La scorsa settimana, il macchinario è stato presentato al “Maker Faire Rome 2023”, riscuotendo un vivo e sincero apprezzamento da parte di studenti e docenti che, in massa, hanno visitato lo stand dell’ITIS “Morosini”. Nella giornata di Sabato 21 Ottobre, inoltre, i ragazzi, con i docenti al seguito, hanno ricevuto il plauso di uno dei massimi esponenti di “Arduino Italia” che si è complimentato con gli ideatori del progetto.

“Il progetto rappresenta un efficace esempio di industria 4.0 low budget, considerato che diversi componenti sono stati recuperati – spiegano gli studenti – a testimonianza del fatto che tale modo di creare un macchinario permette costi non elevati nel contesto della transizione ecologica”. All’interno dei laboratori dell’istituto, sono stati creati motori e componenti elettromeccanici su schema elettrico elaborato per merito del software Sysmac Studio Educational che ha permesso il funzionamento in modalità automatica.

Davvero un grande successo per l’ITIS “Morosini”, grazie alle due Dirigenti Scolastiche che si sono avvicendate alla guida dell’Istituto, Dott.sse Marone e Morgia, agli studenti, ai docenti ed al personale tutto.