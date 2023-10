Le parole del Pontefice per la pace durante l’Angelus

ROMA – “Continuiamo a sperare per l’Ucraina e per la grave situazione in Palestina e Israele. A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi“. Lo dice Papa Francesco durante l’Angelus domenicale da piazza San Pietro.

