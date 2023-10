L’Agenzia dell’Onu per i rifugiati in Palestina e in Medio Oriente :”Le persone sono spaventate, frustrate e disperate”

ROMA – Migliaia di residenti hanno fatto irruzione in magazzini dove sono custodite scorte di farina e generi alimentari gestiti nel centro e nel sud della Striscia di Gaza dall’Agenzia dell’Onu per i rifugiati in Palestina e in Medio Oriente (Unrwa).

