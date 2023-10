ASD TOR LUPARA – Halloween Cup 2023 Dolcetto Calcetto

Tor Lupara calcio teatro di Calcetto Dolcetto

Tutto pronto presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara Calcio, dove martedì 31 ottobre p.v. andrà di scena Halloween Cup – Dolcetto Calcetto riservato alle categorie più piccole della scuola calcio.

Evento voluto fortemente dal presidente del Tor Lupara calcio Donato Olivieri e dal responsabile della scuola calcio Mister Maria Cristina Viozzi, la quale dichiara “ per i piu’ piccoli aspiranti calciatori ci deve essere sempre una buona occasione per rendere divertente e appassionante questo percorso di crescita, ricordo sempre che si gioca “con” qualcun altro e non mai “contro”…..a proposito e a smentita di quello che stanno pensando ora certi adulti!! forza mostriciattoli!!“

Le società partecipanti il Mentana calcio 2019 il Vis Nomentum e ovviamente i padroni di casa; le categorie dai 2018 ai 2015 il quali si confronteranno con i pari età, tra zucche, fantasmi, caramelle e tanto divertimento.