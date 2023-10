Innovazione, all’Assemblea ANCI il monitoraggio satellitare degli edifici e il ‘Triage Tech’

Tecnologia e IA: la missione di Polis Consulting per vivere sicuri nelle nostre città

ROMA – All’assemblea dei Comuni italiani che termina oggi a Genova c’è spazio e attenzione per le nuove idee, quelle che possono cambiare vita e consuetudini garantendo una migliore qualità della vita.

Dall’unione di ingegneria, architettura e design e con il grande aiuto della tecnologia nascono i due progetti rivoluzionari di Polis Consulting che sono stati presentati in uno stage ai presenti dagli ingegneri Benedetto Lamanna e Alfonso Amato.



“Uno è il monitoraggio satellitare del patrimonio immobiliare e l’altro è la piattaforma Triage Tech”, spiega alla Dire Ciro Cannelonga, ad dell’azienda.

“Il monitoraggio usa l’interferometria satellitare che permette in tempi rapidi e abbassando i costi il monitoraggio statico del patrimonio pubblico d’interesse sia di tipo sensibile, sia di valore sociale come scuole o ospedali”.

C’è poi, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, la piattaforma Triage Tech che si comporta come un triage di pronto soccorso. “E’ uno strumento rivoluzionario- continua l’ingegnere- che consente di avere informazioni one to one con la Pubblica Amministrazione per offrire un pronto soccorso istruttorio, su norme e burocrazie, con codici di priorità per le richieste. Ovviamente è una piattaforma certificata con il massimo livello di protezione cyber e per i clienti Polis il primo anno è gratuito”. Un vero e proprio pronto soccorso, h24.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it