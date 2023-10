ELEZIONI RSU/RLS ALLE CARTIERE DI GUARCINO: SUCCESSO PER LA UILCOM CHE SI AFFERMA COME PRIMO SINDACATO

Ottima affermazione della UILCOM alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali presso lo stabilimento Cartiere di Guarcino.

L’organizzazione sindacale, infatti, è stata la più votata tra i lavoratori tanto da ottenere anche il ruolo di Rls grazie alle 46 preferenze raccolte da Antonio Magnante, primo in assoluto tra i candidati e dunque nuovo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Premiato dunque dal personale delle Cartiere il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dagli esponenti della UILCOM di Frosinone che hanno sempre affiancato i dipendenti dello stabilimento nella battaglia a difesa dei propri diritti.

Il Segretario Provinciale UILCOM Leonello Terrinoni ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, complimentandosi con gli eletti: “Una formidabile squadra – ha sottolineato – che ha saputo essere in tutti questi anni un punto di riferimento per tutti i lavoratori dell’importante stabilimento ciociaro. A loro vanno i migliori auguri e le congratulazioni da parte di tutta la Segreteria”.

Così Antonio Magnante: “L’esito del voto è stato molto positivo e le preferenze raccolte ci danno possibilità di ricoprire sia il ruolo di RSU che quello di RLS. Vuol dire che il nostro gruppo ha lavorato bene. Sarà sempre nostro impegno mettere al centro i problemi dei lavoratori”.