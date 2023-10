ATER FROSINONE ANNUNCIA L’INDIZIONE DI UN’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VENTITRÉ LOCALI COMMERCIALI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IANNARILLI: UN’INIZIATIVA SIGNIFICATIVA PER IL RISANAMENTO DELL’ENTE E L’INIZIO DI UN NUOVO CORSO

Il nuovo corso di Ater di Frosinone è già iniziato e si inizia a vederlo in maniera tangibile. Dalla nomina per mano del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, lo scorso 7 settembre, il nuovo Commissario Straordinario, l’On. Antonello Iannarilli, ha già dato il via al rinnovamento dell’Ente grazie ad un’azione tempestiva. Tra le prime iniziative c’è proprio l’annuncio dell’indizione, che avverrà nei prossimi giorni, di un’asta pubblica per la vendita di ventitré locali commerciali sul territorio provinciale, ai quali ancora non si è riusciti a trovare un acquirente. Si tratta, nel dettaglio, di diciassette immobili nel territorio di Frosinone, quattro nella città di Cassino e due nel comune di Sant’Elia Fiumerapido.

“Un’iniziativa importante – afferma il commissario straordinario– per un ente che ha bisogno di essere risanato e portato nuovamente a ricoprire un ruolo funzionale ed efficiente per il territorio e i cittadini. Il messaggio è chiaro – ha proseguito Iannarilli – l’Ater di Frosinone dovrà, nel prossimo futuro, saper rispondere prontamente e con chiarezza alle questioni in gioco, risolvendo non solo i problemi di bilancio ma anche, e soprattutto, due piaghe che affliggono l’azienda ormai da troppi anni: abusivismo e morosità”.