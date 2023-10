Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato alla riunione dei Ministri dell’Interno dei Paesi della Coalizione Internazionale della Sicurezza

Oggi il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato, collegato da remoto, alla quinta riunione dei Ministri dell’Interno dei Paesi della Coalizione Internazionale della Sicurezza (Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Francia, Israele, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Senegal, Singapore, Slovacchia, Spagna). “Nel delicato contesto internazionale odierno – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – questo foro rappresenta una privilegiata piattaforma di dialogo per condividere le linee strategiche nell’affrontare le sfide comuni di sicurezza. Esprimo grande apprezzamento – ha continuato il Ministro – per gli importanti risultati operativi raggiunti e il grande successo delle operazioni congiunte di contrasto al narcotraffico”. Tra i temi affrontati, ci si è soffermati in particolare sull’utilizzo del web allo scopo di fomentare l’estremismo violento e il contrasto al prosetilismo digitale. Alla fine dei lavori è stata adottata una dichiarazione congiunta che pone l’accento sulle principali sfide in ambito sicurezza, in piena sintonia con la posizione italiana.