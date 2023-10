Sora – Di Stefano e Quadrini Incontrato il sottosegretario Vittorio Sgarbi

Oggi, a Sora, l’incontro tra il Sottosegretario alla cultura, On. Vittorio Sgarbi, e il Presidente della Provoncia di Frosinone, Luca Di Stefano, e il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, per discutere della valorizzazione del patrimonio culturale presente in provincia. In una nota il Presidente del Consiglio Gianluca Quadrini, afferma – “oggi è stato un incontro molto produttivo per il nostro territorio. Non solo Sora ed Arpino ma anche la nostra provincia merita attenzione e di essere valorizzata per il suo grande patrimonio culturale.”

Tanti i temi toccati tra cui la Fondazione Mastroianni di Arpino e tal proposito Quadrini afferma – “Con l’occasione si è parlato anche della Fondazione Mastroianni di Arpino, del suo futuro e delle potenzialità che ha per far crescere sotto il punto di vista economico e sociale la città di Arpino. Noi come Provincia con il Presidente Di Stefano vogliamo che questa nostra struttura offra a tutto il territorio ottime occasioni per la valorizzazione dei percorsi culturali e le mostre di eco internazionale ad esse collegate grazie al Sottosegretario. La nostra provincia – conclude Quadrini – è aperta ad un dialogo ed ad iniziative volte alla valorizzazione e alla crescita delle nostre comunità. Ringrazio il Sottosegretario, l’on. Vittorio Sgarbi per l’attenzione che ripone a tutto il territorio.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini