Sabato prima trasferta per la MB

Coach Carradore: “Aggressività e corsa”.

Dopo aver archiviato il debutto con un prezioso successo, ora la MB Sporting Club targata Supernova è concentrata sulla prima trasferta della stagione.

Domani alle 18:00 i rossoneri saranno impegnati sul parquet del Montesacro Roma (ancora out Fasolino e Clavarino), alla vigilia della sfida coach Tiziano Carradore ha dichiarato: “Affronteremo la squadra che ha ottenuto il miglior risultato al debutto, una squadra che ha dimostrato di avere un’identità ben precisa in campo. Per questo motivo, e non solo, dovremo avere un approccio importante e con maggiori sicurezze rispetto a quello mostrato all’esordio in campionato. Toccherà essere aggressivi, correre quando sarà possibile e ragionare nel modo giusto quando invece i ritmi saranno più lenti. Dovrà essere l’occasione giusta per riconfermarci, sia di squadra che dal punto di vista dei singoli, ma anche per fare dei passi in avanti, anche in questo caso sia di squadra che con i singoli”.