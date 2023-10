Incidenti stradali, Corrado (Pd): Basta morti in strada, serve cambiamento radicale

“Prosegue il dramma delle morti dei pedoni per strada, investiti da auto che imperversano nelle nostre città senza alcun rispetto né senso civico, come se ne fossero le padrone indiscusse. Ieri, a Roma, abbiamo assistito a due ulteriori tragedie, entrambe causate da veicoli che procedevano a velocità eccessive, mentre le vittime attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di una strage incessante e intollerabile, un’agonia quotidiana che persiste un anno dopo la tragica morte del giovane Francesco Valdiserri, colpito da un’auto fuori controllo mentre semplicemente camminava sul marciapiede. Non è concepibile e si rivela un fallimento totale affrontare questa emergenza esclusivamente mediante la retorica dell’aumento delle sanzioni o rendendo impossibile la vita per chi sceglie mezzi di trasporto leggeri e sostenibili. È imperativo che si operi un cambiamento radicale nell’organizzazione delle nostre città, partendo da un nuovo codice della strada che imponga limiti severi di velocità, fornendo strumenti efficaci alle autorità locali e garantendo sicurezza e libertà di movimento per i pedoni e i sostenitori della mobilità leggera. È necessario effettuare ingenti investimenti nel trasporto pubblico locale al fine di alleviare la congestione urbana, migliorare la qualità dell’aria e rendere strutturalmente più sicure le nostre città”.

Lo scrive in una nota Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 nella segreteria Pd.