INCANTESIMI E MISTERI: HALLOWEEN SULLA COSTA DEGLI ETRUSCHI

La bella cittadina di Livorno incuriosisce i visitatori con il mistero del fantasma della giovane Beatrice di Canossa, protagonista perfetta per le storie di Halloween. Con l’occasione vale la pena approfittare dell’offerta dedicata a grandi e piccoli proposta da due importanti strutture di Rosignano Marittimo, il Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde, che include anche l’ingresso al parco divertimento Cavallino Matto.

Tra le spiagge dorate lambite dal mare e le verdi colline dove si adagiano antichi borghi, la Costa degli Etruschi è uno scrigno di continue sorprese. Ad incominciare da Livorno, la vivace cittadina che, dall’inizio del Seicento grazie ai Medici, si è impreziosita di bei palazzi, ponti e canali diventando un porto di notevole importanza nel Mediterraneo. Si deve a questa città il concetto di vacanza marittima, in quanto fu qui che, nel corso dell’Ottocento, nacquero i primi stabilimenti balneari d’Europa. Accanto alle ispirazioni marine, però, Livorno offre diversi spunti di visita per chi vuole immergersi nella sua storia, nella sua cultura e, perché no, nei suoi misteri. La Fortezza Vecchia, ad esempio, è uno dei monumenti cittadini più rappresentativi: si presenta con la sua imponente struttura lunga circa cinquecento metri, risultato di diverse sovrapposizioni architettoniche succedutesi nei secoli, ad incominciare da una prima costruzione nel 1590. A renderla celebre c’è anche un personaggio che, soprattutto con l’avvicinarsi di Halloween, vale la pena conoscere. Si tratta di Beatrice di Canossa, sorella maggiore della contessa, duchessa, marchesa, vicaria imperiale e vice regina d’Italia Matilde di Canossa, vissuta tra il 1046 e il 1115.

Di Beatrice non si conosce molto, offuscata dalle gesta della potente sorella: si sa solo che morì molto giovane, nel 1053, a causa di un avvelenamento, con tutta probabilità legato a questioni di eredità della sua ricca famiglia. La leggenda narra che il suo decesso avvenne proprio nel giorno delle sue nozze e per questa fine tragica la sua anima si trovi ancora oggi a girovagare senza pace tra le stanze della fortezza in cerca di vendetta. Nel corso dei secoli ci sono state diverse testimonianze di avvistamenti del fantasma della giovane e infelice nobildonna, addirittura ne esisterebbe un filmato. La sua presenza a Livorno si lega indissolubilmente alla Fortezza Vecchia perché uno dei masti più grandi, eretto prima della struttura muraria, è stato costruito per volontà di Matilde e porta infatti il suo nome. Non è un caso, probabilmente, che lo spettro di Beatrice abbia scelto questo monumento per mostrarsi, proprio ad indicare il coinvolgimento della sorella nella suo assassinio.

Perfetta destinazione per lasciarsi avvolgere dalle atmosfere misteriose di leggende e fantasmi, Livorno e provincia offrono diversi spunti per trascorrere qualche giorno di relax con tutta la famiglia andando a visitare il grande parco divertimento Cavallino Matto, magari approfittando delle offerte di Halloween. Come quella proposta dall’Antico Podere San Francesco, relais vicino alla Strada del Vino della Costa degli Etruschi, e dal Residence Borgo Verde, che dispone di 34 appartamenti distribuiti in tre strutture indipendenti. I due agriturismi di Rosignano Marittimo, immersi nella campagna toscana, offrono il pacchetto Halloween Special, occasione perfetta per coinvolgere grandi e piccini in esperienze memorabili.

L’offerta “Halloween Spacial” include: Pernottamento in appartamento a scelta, biglietto per il parco divertimento Cavallino Matto Halloween Extra, colazione a persona nell’Honesty Bar, dalle ore 20:00 una Cena Halloween Special con live music e Gadget al Ristorante Anfora di Baratti del Park Hotel Marinetta in Marina di Bibbona situato a 20 minuti di auto, martedì 31 Ottobre 2023. Sono previsti momenti indimenticabili tra divertimento sfrenato, ottima cucina, misteri e leggende, il tutto avvolti nei panorami mozzafiato della meravigliosa Costa degli Etruschi.

Prezzo in appartamento al Relais Antico Podere San Francesco a partire da Euro: 334,00€ per 2 persone.

Prezzo in appartamento al Residence Borgo Verde, colazione non inclusa, a partire da Euro: 250€ per 2 persone.

Antico Podere San Francesco

L’Antico Podere San Francesco è situato a Vada, nel cuore della Costa degli Etruschi. Con i suoi tre ettari di aperta campagna, l’agriturismo offre ai visitatori un soggiorno esclusivo tra gli olivi e i vigneti toscani dove godersi la tranquillità immersi nella natura.

L’Antico Podere San Francesco dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, pensati per soddisfare tutte le esigenze e caratterizzati da un design moderno, ma allo stesso tempo tipico di un territorio ricco di storia e arte. Alcuni appartamenti sono attrezzati con un piccolo giardino privato dove poter ospitare anche chi viaggia insieme al proprio animale domestico.

Gioiello è la Bubble Suite, una camera dalle pareti trasparenti immersa nel verde delle colline toscane dove riposare ammirando le stelle, senza rinunciare al comfort.

Nella struttura è presente anche una piscina riscaldata a 28°, aperta a partire da aprile, con a fianco il bar, un locale fornito di soft drink, caffetteria calda, piatti sfiziosi, snack saporiti e una selezione di vini del territorio. Qui è possibile gustare una ricca colazione dal buffet e a disposizione dei più piccoli c’è anche una Ripple Maker, una stampante alimentare per personalizzare il cappuccino e iniziare la giornata con il sorriso.

La struttura ha progettato gli spazi pensando a coloro che vogliono godersi il relax e il romanticismo, senza dimenticare le famiglie e soprattutto i bambini: all’interno del parco è presente una struttura attrezzata con giochi e attrazioni per far divertire i più piccoli. Nelle vicinanze è presente anche una spiaggia attrezzatadove godersi il mare e il sole toscano.

Da ottobre 2021 è possibile inoltre prenotare all’Antico Podere San Francesco le tipologie di camere Superior e Junior Suite con i servizi esclusivi di un hotel: Pulizia giornaliera, bottiglia di prosecco all’arrivo in camera, possibilità di prenotare la colazione in camera ad orario prestabilito al momento del check in.

Borgo Verde

Il Residence Borgo Verde è un’oasi di pace e tranquilla nella verde campagna Toscana, a soli 4 km dal mare cristallino della Costa degli Etruschi, insignito diBandiera Blu.

Dopo un restauro meticoloso, la struttura si è rinnovata senza rinunciare alla tradizione toscana che si ritrova nello stile architettonico e nell’arredo dei 34 appartamenti situati tutti al piano terra con ingresso indipendente. Gli ospiti potranno scegliere tra varie tipologie: dal loft con finestra per guardare le stelle, al bilocale, o al trilocale con mansarda, fino al quadrilocale superior, pensato per le famiglie numerose o per chi desidera viaggiare in gruppo. All’esterno di ciascuno appartamento un gazebo privato con tavolo e sedie per gustare i pasti immersi nel verde, con la possibilità di includere anche gli animali domestici.

Tutt’attorno un ampio parco con aree gioco attrezzate per far divertire grandi e piccini: scivoli e altalene, ma anche tavoli da ping pong e campetto da calcio per i ragazzi più grandi che non vogliono rinunciare all’attività fisica e al divertimento. Il parco ha un’area attrezzata con barbecue a disposizione degli ospiti per grigliate in compagnia, mentre poco più in là si trova invece la piscina con solarium, sedie e ombrelloni per rilassarsi e rinfrescarsi nelle giornate calde: la profondità della piscina è stata progettata per far divertire anche i bambini insieme alle proprie famiglie.

Il Borgo Verde organizza attività per esplorare le colline circostanti, mettendo a disposizione vari servizi tra cui il noleggio di biciclette e convenzioni con parchi divertimento e la vicina spiaggia attrezzata.

