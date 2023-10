14° Torneo Nazionale Calcio Giovanile città di Castel di Sangro

Inizia il percorso organizzativo tecnico e burocratico.

Mancano più di sei mesi alla 14^ edizione del Torneo Nazionale Calcio Giovanile, la macchina organizzativa già sta muovendo i primi passi organizzativi.

Ricordiamo la scorsa edizione grande successo, una festa nella festa, la 13^ edizione del torneo nazionale calcio giovanile di Castel di Sangro dedicato al settore della scuola calcio, rispettivamente con i patrocini della F.I.G.C. del CNI Fair Play, ASI Lazio , comune di Castel di Sangro e Roccaraso, le squadre partecipanti ben 62 costituite da circa 800 atleti, provenienti da varie regioni d’Italia. Per il Lazio erano presenti l’Akkademy Aprilia, il Trastevere, l’Urbetevere, il Boreale, il Vicovaro, il Monterotondo 1935 ed il Nomentum, per la Campania il Sorrento, per la Puglia il Levante Azzurro e l’Accademia Andria, per la Sicilia l’Atletico Hyblea e per l’Abruzzo Pro Calcio Junior Castel di Sangro, asd Boys Roccaravindola e Cedas Sulmona.

Evento insignito del prestigioso riconoscimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY il Dott. Ruggero Alcanterini con la seguente motivazione: ” evento dedicato alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione al rispetto delle regole, all’amicizia, ma anche per rafforzare il messaggio dello sport come mezzo di formazione, informazione e inclusione”.