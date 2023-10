Visita istituzionale del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, all’Istituto Sandro Pertini di Alatri

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, si è recato in visita presso l’Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Alatri, di concerto con il consigliere provinciale Giuseppe Pizzuti, che sta riponendo la massima attenzione sull’istituto, anche attraverso la ricerca di nuovi locali per via dell’aumento degli iscritti. Accolto dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Annamaria Greco, dagli studenti e dal personale docente, Quadrini, esprime la sua grande ammirazione per la crescita avuta dall’Istituto negli ultimi anni – “Con grande ammirazione posso affermare che questo istituto è diventato un fiore all’occhiello nella nostra provincia grazie al processo di innovazione metodologico-didattico con la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento. I nostri ragazzi hanno la possibilità oltre che di coltivare le loro passioni, anche di attuare un metodo di studio che guarda al futuro. Tutto questo sotto l’occhio vigile delle istituzione, visto il grande interesse e l’attenzione del Consigliere Provinciale, Giuseppe Pizzuti, che tanto si sta adoperando per la risoluzione delle problematiche di questo istituto, attraverso la ricerca di nuovi locali, visto l’aumento esponenziale degli iscritti e anche l’eventuale realizzazione di un Campus attraverso un ampliamento strutturale dell’ edificio nel terreno adiacente. In conclusione Quadrini rivolge i ringraziamenti e i complimenti alla Dirigente Scolastica e al personale docente per l’attività svolta quotidianamente per garantire un’istruzione sempre più all’avanguardia agli alunni del Pertini. “Un doveroso ringraziamento a tutto il personale docente per l’attività educativa e formativa che ogni giorno svolge per e con i nostri ragazzi. E un ringraziamento alla Dirigente scolastica, la Prof.ssa Annamaria Greco, perché grazie all’impegno e alla sua professionalità ha fatto crescere in termini di innovazione e didattica questo istituto. Rivolgo i complimenti anche al consigliere Pizzuti per tutto l’impegno che sta mettendo nel portare avanti la realizzazione di questi progetti per la sua Città in nome e per conto anche della Provincia.”