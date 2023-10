Domenica 22 ottobre il governo Meloni compie un anno, il discorso della premier dal teatro Brancaccio

Domenica 22 ottobre sarà passato esattamento un anno dall’insediamento del governo presieduto da Giorgia Meloni

ROMA – Iniziative in tutta Italia con Giorgia Meloni in video collegamento diretto dal teatro Brancaccio di Roma. Domenica 22 ottobre, ad un anno esatto dall’insediamento del governo Meloni, Fratelli d’Italia celebra i risultati raggiunti e racconta progetti e obiettivi con “L’Italia vincente – Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione“, l’iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato.

