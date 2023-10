CARABINIERI: celebrato a Vicenza l’EGF Day per il 16° anniversario di fondazione di EUROGENDFOR

Il 18 ottobre 2023, presso la Caserma “MOVM Gen. Edoardo Antonio Chinotto” di Vicenza, si è svolta la cerimonia di commemorazione per il sedicesimo Anniversario dall’istituzione della Forza di Gendarmeria Europea (The European Gendarmerie Force – EUROGENDFOR).

Nella splendida cornice del Campus che ospita il polo dello “Stability Policing” (CoESPU, NATO SP CoE ed appunto EUROGENDFOR), nella cui piazza d’armi sventola solennemente la bandiera italiana insieme e quelle dei Paesi e delle organizzazioni partners, il Comandante del Quartier Generale della Forza di Gendarmeria Europea, il Colonnello Hans VROEGH della Reale Gendarmeria dei Paesi Bassi, ha accolto le delegazioni e gli ospiti.

Alla presenza di numerose Autorità internazionali, nazionali e locali che hanno dato lustro alla cerimonia militare, sul piazzale erano schierati la bandiera della Forza di Gendarmeria Europea, la Fanfara della Reale Gendarmeria Olandese ed un reparto di formazione del Quartier Generale Permanente della Forza di Gendarmeria Europea.

Particolare enfasi è stata attribuita dalla presenza del rappresentante del Comitato Interdipartimentale di Alto Livello (CIMIN), Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Riccardo Galletta (Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri), il quale ha passato in rassegna le truppe multinazionali schierate, accompagnato dal Comandante di EUROGENDFOR ed insieme hanno poi deposto una corona in onore ai caduti.

La cerimonia ha, altresì, vissuto un momento significativo, durante il quale i membri del Quartier Generale hanno ricevuto la Medaglia Commemorativa della Forza di Gendarmeria Europea, un riconoscimento loro tributato per il periodo trascorso al servizio dell’Istituzione.

La Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR) rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra sette Paesi Europei (Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna – con la Lituania come membro “partner” e la Turchia come membro “osservatore”), che hanno messo a disposizione della Comunità Internazionale una struttura multinazionale di polizia da impiegare principalmente nelle operazioni di supporto alla pace, fuori dai confini dell’Unione Europea.

Attualmente, le missioni schierate sotto l’egida dell’EUROGENDFOR sono 10, in tre continenti differenti (Africa, Asia ed Europa -non EU) ed in dieci Paesi diversi: EUBAM Libya, EUCAP SAHEL Niger, EUAM Repubblica Centrafricana, EUTM Mozambico, EUCAP Somalia, EUPOL Palestina, EUAM Ucraina, EUFOR ALTHEA Bosnia-Erzegovina, EULEX in Kosovo and EUMM in Georgia.