Calcioscommesse, i verbali di Fagioli: “Avevo debiti, volevano spezzarmi le gambe”

Il calciatore durante l’interrogatorio: “Fu Tonali a farmi scommettere su un sito illegale”

ROMA – “Inizialmente giocavo sul tennis, poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare”. Tratto dai verbali dell’interrogatorio di Nicolò Fagioli presso la Procura federale. I giornali stamattina ne pubblicano ampi stralci. Virgolette che segnano un punto sulla realtà seminascosta del nuovo caso scommesse. Fagioli ha patteggiato una squalifica di sette mesi. “Quando ero alla Cremonese – si legge – mia mamma mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare, io ci andai alcune volte. Ebbi l’illusione di poterne fare a meno. Nel periodo successivo a settembre 2022 giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo, calcio compreso… anche Serie B e Lega Pro. Aumentando il debito e ricevendo pesanti minacce fisiche, tipo ‘ti spezzo le gambe’, anche durante la notte pensavo solo di giocare per recuperare il mio debito”.

