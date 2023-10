Amazon introduce la Passkey: cos’è e come funziona

Il metodo di autenticazione non solo velocizza la procedura di login, ma garantisce un’altissima protezione da phishing e violazioni di dati

ROMA – Dopo Google e WhatsApp, anche Amazon rafforza la protezione dei dati dei suoi utenti. Il colosso dell’e-commerce ha introdotto le passkey, metodo di autenticazione che non solo velocizza la procedura di login, ma garantisce un’altissima protezione da phishing e violazioni di dati.

COS’È LA PASSKEY E COME FUNZIONA

In termini generici, la passkey è una chiave crittografica basata su riconoscimento biometrico o Pin. In sostanza, permette di accedere ad un account utilizzando, al posto delle password, impronte digitali, riconoscimento facciale o un codice memorizzato sul dispositivo. La chiave di accesso diventa quindi il nostro device, sia smartphone che Pc. Selezionando come metodo di autenticazione la passkey, infatti, il dispositivo diventerà la nostra carta di identità, rendendo molto più difficile per i cybercriminali accedere da remoto agli account degli utenti. Ovviamente, resta disponibile l’opzione di login con password.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it