Regione Lazio, Bertucci: “Due importanti rendiconti approvati in Commissione”

“Un passaggio importante in previsione della pianificazione della legge di Bilancio previsione 2024”. Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l’odierna seduta dell’assemblea, che ha portato all’approvazione unanime di due rendiconti.

Il primo è il Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2022, legato alla proposta di legge regionale 95 del 9 ottobre 2023, l’altro è il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2033, relativo alla proposta di Deliberazione consiliare 12 del 10 ottobre 2023.

“Ringrazio l’assessore Righini per tutto il lavoro che sta portando avanti, utilissimo anche per i lavori della Commissione Bilancio, che mette tutto il suo impegno per essere di grande supporto in questo percorso che ci sta portando, senza nascondere le difficoltà che abbiamo trovato fin dal nostro insediamento, a raggiungere pian piano tutti gli obiettivi che abbiamo programmato. Ora, come ha detto l’assessore, il prossimo passo è arrivare all’approvazione dei due provvedimenti entro la fine di ottobre, in modo tale da far partire i lavori di pianificazione della prossima legge di bilancio di previsione 2024 già dalla seconda metà del mese di novembre”, chiude Marco Bertucci.