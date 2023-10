Podio per Patrizio Coppotelli nella competizione di nuoto in acque libere

Quadrini: “Un esempio di costanza e di bravura”

L’atleta di Ferentino, l’avvocato Patrizio Coppotelli, si classifica terzo alla XXIII edizione della Traversata Internazionale Bocaina tra Lanzarote e Fuerteventura. Una gara lunga e non facile, viste le condizioni avverse del tempo, che non ha demotivato il giovane Coppotelli che viene definito dal Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, “Un esempio di costanza e di bravura.” Insieme a più di 100 atleti ha percorso 15 km in acque oceaniche in cinque ore e 50 minuti. “Esprimo la mia ammirazione per l’atleta Patrizio Coppotelli, – continua Quadrini – che grazie alla sua costanza e alla sua tenacia insegna quanto sia importante praticare lo sport, a tutti i livelli, per il benessere psicofisico. Attraversare l’oceano, con le correnti avverse non è impresa semplice, ma la passione per il nuoto, i sacrifici quotidiani, lo hanno spinto ad andare avanti senza esitazione, conducendo una gara tutta di testa. Un grande orgoglio per il nostro territorio sia per le sue prestazioni fisiche ma anche per l’attività di sensibilizzazione rivolta ai tanti giovani verso lo sport che deve essere praticato il più possibile, oltre che per il benessere fisico anche come opportunità di sviluppo sociale della collettività.” Così in conclusione il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.