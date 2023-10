GRANDE SUCCESSO DEL TENORE GIANLUCA SCIARPELLETTI ALL’ITALIAN HERITAGE FESTIVAL IN USA

Grande successo del nostro tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti nell’ambito della 3^ edizione dell’Italian Heritage Festival, chermes che si tiene nella splendida e suggestiva cornice nel parco sul lago di Drake Field in Peachtree City GA U.S.A.

Il festival, giunto alla sua terza edizione, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi e seguiti, sia per la particolarità dell’evento stesso che per l’alto livello rappresentativo dell’eccellenza italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Presenti al festival vari espositori delle eccellenze italiane tra l’enogastronomia, gioielleria, moda, artigianato, raduni di marchi automobilistici come Lamborghini e Ferrari, il tutto sotto l’insegna del Made in Italy.

Il festival si è concluso con l’evento clou della serata, il concerto recital del tenore Gianluca Sciarpelletti che accompagnato magistralmente dal pianista Maestro Mauro Ronca, si è cimentato eseguendo un concerto di ben 14 brani tra romanze d’opera, musica da camera e canzoni popolari e napoletane. Un programma eterogeneo, fruibile al grande pubblico che agevolmente ha abbracciato i vari periodi musicali, esegue i brani più famosi e rappresentativi della cultura musicale italiana. Un omaggio particolare è stato fatto a Puccini, in vista della prossima ricorrenza del prossimo centenario d’ala sua morte che avremo nel 2024, sono state infatti eseguite solo arie d’opera del grande repertorio Pucciniano l, appunto tratte da alcune sue opere rappresentative come “Tosca” e la sua ultima composta tra l’altro incompiuta “Turandot”.

Molto apprezzata l’interpretazione delle romanze più famose quali “E lucevan le stelle” e “Nessun dorma” che hanno suscitato grande entusiasmo da parte del pubblico il quale ha ringraziato con scroscianti applausi e standing ovations e richieste insistenti di bis, alle quali il nostro tenore, si è concesso per la gioia di tutti i presenti.

Una giornata riuscitissima, all’insegna della cultura italiana a tutto tondo, dove il nostro tenore, con la sua voce ha saluto ben rappresentare il patrimonio della musica e della cultura italiana.

Un’altro successo del nostro tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti, da anni oramai affermata eccellenza nel firmamento degli interpreti del “bel canto” ambasciatore nel mondo dell’Opera lirica, amato e apprezzato in italia e all’estero.

I prossimi impegni lo vedranno a novembre a Brescia, nell’ambito del convegno nazionale di Assoenologi e a Dubai durante la presentazione della 660 MLS eccellenza automobilistica Svizzera “Picasso Automotive”, progettata e realizzata in collaborazione con le più autorevoli e rappresentative maestranze dell’ingegneria e del design italiano, per poi volare tra dicembre e gennaio in Cina, in una grande tournée nei più importanti e prestigiosi teatri Cinesi.