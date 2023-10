Entro fine anno termineranno i lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Eugenio Cirese

Oggi il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, alla presenza del dirigente scolastico Prof.ssa Paola Testa hanno effettuato un sopralluogo alla scuola primaria Eugenio Cirese. Entro fine anno termineranno i lavori di adeguamento sismico della palestra, un intervento che nasce da un finanziamento di circa 483.000 euro erogato in parte dal MIUR e in parte dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

“Dopo l’inaugurazione ad inizio mandato della nuova ala, in continuità con la precedente Amministrazione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli – entro la fine del 2023 contiamo di terminare i lavori per l’adeguamento sismico ed il miglioramento energetico della palestra della scuola primaria Eugenio Cirese, un intervento che sarà caratterizzato dall’estrema leggerezza dei materiali impiegati, idonei a garantire i massimi livelli di sicurezza. Questa è una delle azioni a cui il Comune di Rieti tiene maggiormente, perché rivolto a bambini e personale scolastico di un quartiere importante della città”.

La Prof.ssa Paola Testa ha voluto esprimere a nome della scuola “il ringraziamento per l’impulso che ha voluto dare l’Amministrazione Comunale ed il personale tecnico a questi lavori che finalmente restituiscono un impianto sportivo idoneo e atteso dai ragazzi della scuola primaria. Assieme alla palestra verrà consegnato uno spazio esterno che permetterà ai bambini di giocare in sicurezza, cosa che ci rende ulteriormente felici”.