Valorizzare e promuovere i territori regionali

Roma, Foppoli: “Grande interesse e disponibilità per l’iniziativa del Presidente Aurigemma”

Su invito del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, on. Antonello Aurigemma , si è svolto giovedì scorso (12 ottobre) alla Pisana, un primo incontro per discutere sulla valorizzazione e promozione dei territori della Regione. Tra gli obiettivi della Regione Lazio, è fondamentale quello di promuovere e valorizzare tutte le bellezze naturali, storiche, artistiche, culturali, enogastronomiche del territorio, mettendo a regime le grandi potenzialità che coprono l’intera regione. La finalità dunque è di creare una moltitudine di offerte allettanti, che soddisfano i vari tipi d’interessi, attraendo i molteplici gusti di visitatori, turisti e villeggianti di ogni tipo. Un progetto che investe in prima linea le grandi aree come i Parchi Naturali, che racchiudono tutti i vari tipi di bellezze, diventando fonte di attrazione. Tra i partecipanti all’incontro anche il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, rappresentata da suo Commissario Alberto Foppoli (nella foto). “Il Parco dei Simbruini -ha dichiarato il Commissario Alberto Foppoli– ha manifestato un forte interesse all’iniziativa, mettendo a disposizione ogni forma di collaborazione ringraziando la Regione Lazio per aver coinvolto le nostra area protetta più estesa del Lazio, ricca di infinite risorse naturali e culturali“.