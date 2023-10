PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO CONSULBROKERS PER LO SPORT

Pucci Scafidi, figlio di Nicola, storico fotografo della Targa Florio; Roberto Barbato, storico fotografo della Targa Florio; e Chicco Merendino, figlio di Alfonso Merendino, ultimo vincitore della Targa Florio, hanno ricevuto il primo “Premio Consulbrokers per lo Sport” dall’ Amministratore Delegato Alfredo Amato e dal Business Manager di Consulbrokers Emanuele Corsico Piccolini.

Palermo, incantevole luogo di storia e cultura, ieri sera ha fatto da cornice alla celebrazione presso lo Stand Florio, una location intrisa di ricordi e simbolismo legato alla Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo.

Presente all’evento l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità in Sicilia Alessandro Aricò, mentre il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha fatto arrivare il suo messaggio in una nota: “Esprimo il mio apprezzamento per l’iniziativa di Consulbrokers– ha scritto il primo cittadino- che ha voluto premiare diverse figure che nei loro specifici settori hanno dato lustro allo sport siciliano e non posso che ammirare la scelta di puntare in questa prima edizione sulla Targa Florio, un brand riconosciuto in tutto il mondo, del quale Palermo va orgogliosa”.

Roberto Barbato che è nato a Bagheria (Palermo), e ha iniziato sin da giovanissimo l’attività di fotografo professionista è stato premiato per aver dimostrato nel corso della sua carriera un impegno costante e una straordinaria passione nel documentare e immortalare gli eventi legati alla Targa Florio, una delle gare automobilistiche più iconiche e significative nella storia dello sport motoristico.

Il Premio alla memoria di Nicola Scafidi è stato ritirato dal figlio perché lo storico fotografo palermitano ha rappresentato un’icona nell’ambito della documentazione storica delle gare automobilistiche, in particolare della Targa Florio, con una carriera contraddistinta da straordinaria dedizione e passione per l’arte della fotografia e per il mondo dell’automobilismo.

Anche il Premio alla memoria di Alfonso Merendino, noto con lo pseudonimo Apache, ultimo vincitore della Targa Florio, è stato ritirato dal figlio per essere stato un’icona dell’automobilismo sportivo, un pilota straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Targa Florio.

“Abbiamo voluto promuovere la prima edizione di un riconoscimento che premia lo sport– ha detto l’Amministratore Delegato di Consulbrokers Alfredo Amato-. Roberto Barbato si è distinto per l’eccellente lavoro di documentazione storica svolto nel mondo delle corse automobilistiche, Nicola Scafidi ha catturato con maestria l’anima della Sicilia attraverso le sue fotografie, Alfonso Merendino è stato un esempio di sportività e fair play, un ambasciatore degli ideali di integrità, rispetto e lealtà all’interno e all’esterno delle piste. Tre personalità che hanno portato alti i valori dello sport in ogni sfaccettatura, per questo non potevamo che assegnare a loro questo prestigioso riconoscimento”.

IL PROGETTO L’azienda leader nel settore del brokeraggio e della consulenza assicurativa per celebrare l’importanza dello sport, in occasione dei 35 anni di attività, ha promosso il primo appuntamento di un’iniziativa che ne riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, come recita la recente modifica all’Art. 33 della Costituzione italiana. Ogni anno, sarà possibile inviare candidature relative a persone o realtà sportive che si siano distinte per l’impegno e l’entusiasmo nel diffondere tali valori all’interno delle comunità locali. Un comitato d’onore composto da eminenti personalità dello sport sarà incaricato di valutare le candidature e selezionare il vincitore del premio per l’anno in corso. La cerimonia di premiazione si svolgerà in una città italiana diversa per offrire l’opportunità di celebrare lo spirito sportivo e il contributo di individui e organizzazioni a livello nazionale.

Sito https://www.consulbrokers.it/index.php