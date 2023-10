IL SINDACO DI FERRARA IN VISITA A FERTILIA

Per la prima volta nella storia della nostra comunità un Sindaco della Città Estense visiterà Fertilia, per incontrare la comunità Ferrarese giunta negli anni ’30.

Un evento eccezionale che rappresenta un primo importante risultato all’indomani del viaggio di Ritorno alla Terra dei Padri, che l’imbarcazione Klizia ha terminato nei giorni scorsi.

<Il Sindaco Alan Fabbri ha voluto cogliere immediatamente il nostro invito ad incontrare i tanti ferraresi giunti in Sardegna per le bonifiche della Nurra algherese ed in particolare della grande area paludosa a ridosso della Laguna del Calich, sulla quale, qualche anno più tardi, nacque Fertilia> affermano i promotori dell’iniziativa.

Nella serata di martedì 17 ottobre alle 18.00 è prevista infatti una visita dell’Ecomuseo Egea ed un incontro con la comunità ferrarese di Fertilia e dell’agro dell’Arenosu, di Santa Maria la Palma e Maristella, mentre alle ore 12,00 del giorno successivo lo stesso Sindaco Fabbri, accompagnato dai rappresentanti dell’Associazione Egea, sarà ricevuto dal Sindaco di Alghero Mario Conoci e dall’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco presso gli Uffici di Piazza Porta Terra.

La tappa algherese del Sindaco di Ferrara si concluderà quindi alle ore 16,00 con una visita alla Cantina di Santa Maria la Palma, nell’ambito della quale il Presidente Mario Peretto ed i suoi collaboratori potranno mostrare ad Alan Fabbri il risultato del grande lavoro che i coloni Ferraresi e Veneti, gli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia ed i Sardi, insieme, hanno compiuto, dando vita a partire dal 1959, ad una delle realtà imprenditoriali di maggior successo del nord Sardegna.

<Siamo grati al Sindaco Alan Fabbri>, commentano i rappresentanti dell’Associazione Egea e dell’A.N.V.G.D. di Fertilia, <per la dimostrazione fattiva e concreta della sua vicinanza alla nostra comunità Ferrarese. La sua visita a Fertilia rappresenta un fatto storico del quale siamo profondamente riconoscenti>.

<Siamo certi che altri rappresentanti di importanti Istituzioni nazionali ed estere> continuano i protagonisti del viaggio di Ritorno alla Terra dei Padri <verranno presto a farci visita a Fertilia, per conoscere da vicino questa straordinaria comunità. Ci riempie di orgoglio sapere di aver contribuito, seppur in minima parte, a stimolare questo incontro che onora la memoria di tante donne e uomini che con il loro durissimo lavoro hanno reso questo lembo di Sardegna un esempio di fertilità, umana e culturale!>